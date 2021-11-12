القومية للأنفاق تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو مطلع يناير المقبل

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو، مطلع يناير المقبل 2022، قائلا: «لن يتم زيادة أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، ونركز حاليا على استكمال تنفيذ الخط الثالث وتنفيذ الخط الرابع للمترو»، موضحا أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات جبارة تمثل النقل الأخضر في مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

والي: أسعار تذاكر المترو كما هي دون زيادة

وقال «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر المترو كما هي دون زيادة، حيث إن فئة أسعار التذاكر 5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات، منوها إلى أنه لا يوجد أى قرار رسمي بزيادة أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، حيث يتم حاليا استكمال تنفيذ محطات الخط الثالث للمترو، وفي حال زيادة المحطات، بالطبع ستكون هناك دراسة لأسعار التذاكر، مؤكدا أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، انتهتا من وضع خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو.

والي: تنفيذ الخط الثالث للمترو كلف ما يقرب من 100 مليار جنيه

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو بالكامل ستصل ما يقرب من 100 مليار جنيه، موضحا أن الشركة الفرنسية العالمية تدير الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، ولن تتدخل في تحديد أسعار تذاكر المترو، مؤكّداً أنَّ الخط الثالث تم تصميمه على الطراز العالمي، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

والي: الخط الرابع للمترو يشمل 38 محطة

وأوضح أنه سيتم تشغيل قطارات كورية جديدة بالخطين الثاني والثالث، قريبا، لخدمة جموع المواطنين، مؤكدا أنه سيتم توريد ما يقرب من 23 قطارا جديدا للمرحلة الأولى من تنفيذ الخط الرابع للمترو، منوها إلى أن الخط الرابع للمترو والذى يتم تنفيذه في شارع الهرم، سيتم على مرحلتين ويشمل 38 محطة، ويقل 1.2 مليون راكب يوميا.