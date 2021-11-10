وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في شبين القناطر

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في شبين القناطر، قائلا: «نعمل على مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19 كم، وسيتم تحويل خط سكة حديد 23 يوليو - شبين القناطر إلى مترو أنفاق»، موضحا أنّ الوزارة ستبدأ إعداد الدراسات المبدئية لتنفيذ المشروع، تزامنا مع تطوير الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان) لتخفيف الزحام المروري.

مترو الأنفاق في شبين القناطر بديلا لخط سكة حديد 23 يوليو

وقال الوزير لـ«الوطن»، إنّ مترو الأنفاق في شبين القناطر سيكون بديلا لخط سكة حديد 23 يوليو - شبين القناطر، وحتى الآن لم يتحدد الموعد النهائي لتنفيذ المشروع، موضحا أنّ الوزارة تنفذ حاليا مشروعات عملاقة، تسهم في إحداث نقلة نوعية وحضارية في وسائل المواصلات في مصر، ومنها استكمال الخط الثالث للمترو وتنفيذ الخط الرابع للمترو والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وستمثل هذه الوسائل الحديثة النقل الأخضر في مصر، لأنها صديقة للبيئة.

وزير النقل: كورونا لم يؤثر على مشروعاتنا

وأوضح وزير النقل، أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق، لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والخط الرابع للمترو وتطوير منظومة السكة الحديد، قائلا: «سيتم تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو قريبا، ومترو الأنفاق في شبين القناطر سيعمل على تقديم خدمة متميزة لأهالي المنطقة».

الوزير يطالب موظفي النقل بالحذر من كورونا

وأشار الوزير، إلى أنّه شدد على ضرورة توخي الحذر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا أثناء تنفيذ مشروعات النقل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحا أنّ الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.