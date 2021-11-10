حفل كاظم الساهر «كامل العدد» في موسم الرياض 2021.. والجمهور غاضب

نفذت تذاكر حفل الفنان كاظم الساهر ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وذلك في بعد ساعات قليلة من فتح باب الحجز عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه، حيث من المقرر أن يقام الحفل في 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح «أبو بكر سالم»، بالعاصمة السعودية الرياض.

جمهور موسم الرياض غاضب من نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر.. ويطالبون بحفل ثاني

وعبر جمهور موسم الرياض 2021، عن استيائهم من نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر سريعا، حيث لم يتمكن عدد كبير من الجمهور شراء التذاكر، وعلق أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي لهيئة الترفيه على «تويتر»، قائلا: «ماشاء لله أول نصف ساعه سولد أوت جمهور السعودية»، وأضاف آخر: «واضح أن الحظ ماش ومو مكتوب نحضر هالحفلة، لكن بالتوفيق للقيصر وكلي ثقه إن الحاضرين راح يستمتعون بليلة مميزة، ياريت تتكرر بالموسم».

وطالب عدد كبير من الجمهور تنظيم حفلة ثانية لـ «القيصر» بعد نفاد تذاكر الحفل الأول، «نبي حفلة ثانية بموسم الرياض».

8 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بموسم الرياض 2021

وتأتي تذاكر حفل كاظم الساهر في 6 فئات، تبدأ بـ 300 ريال، وتتدرج من 345 ريال، 575 ريال و955 ريال، بالإضافة إلى فئتي «VIP» تتراوح بين 1610 ريال و2070 ريال سعودي، وهو ما يقارب 8 آلاف جنيه مصري، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز التابع للهيئة العامة للترفيه.

ويشهد موسم الرياض 2021 مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية، حيث يقام اليوم، حفلا غنائيا للفنان تامر حسني، أما يوم الجمعة فيجمع أليسا والشاب خالد، بالإضافة إلى حفلات يقدمها عمر كمال وللمرة الأولى الفنانة السورية رشا رزق، وذلك من بين 70 حفلا غنائيا عربيا، و6 حفلات عالمية.