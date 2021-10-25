«الأوقاف» تعتمد 107 خطباء بنظام المكافأة.. ننشر الأسماء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف (107) من خطباء المكافأة، منهم (41) خطيبًا جديدًا، و(13) على بند التحسين، و(53) استمرار، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.

خطباء المكافأة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أسماء خطباء المكافأة وعلى بند التحسين وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

أولا- الخطباء الجدد:

قررت الوزارة تكليف عدد (27) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. عصام محمد محمد عابد - الإسكندرية

2. محمد زيدان عبد الكربم الغنام - الإسكندرية

3. حسن علي حسن قايد - البحيرة

4. عنتر عبد العزيز محمد الشافعي - البحيرة

5. فايز عبد النبي محمد عبد العال - البحيرة

6. كامل عبد الحفيظ عبد السميع شلبي - البحيرة

7. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان - بني سويف

8. مسعود عبد العال عبد العال إبراهيم - بني سويف

9. محمد حسني أمين بيومي - الجيزة

10. عبد التواب سيد علي إبراهيم - الجيزة

11. محمد خلف عبد الوارث أبو النجا - سوهاج

12. رجب أبو الفضل عبد الفتاح نفادي - سوهاج

13. عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم - سوهاج

14. صلاح عبد البصير أبو دهب أحمد - سوهاج

15. فرج محمد عطية عكاشة - سوهاج

16. كمال أحمد محمد علي - سوهاج

17. ضاحي محمد عبد الغني أحمد - شمال سيناء

18. غباشي إبراهيم غباشي عطا الله - شمال سيناء

19. عبد اللطيف محمد أحمد خضر - الغربية

20. محمد السيد محمد عبد الله - الغربية

21. ماهر عبد الجواد الصادق سليمان - الغربية

22. جمال عبد الناصر عبد العزيز محمد أحمد - القاهرة

23. عبد السلام محمد عبد السلام ماضي - مطروح

24. أحمد محمد أحمد عبد الهادي - المنوفية

25. عبد الحميد شبل محمد فايد - المنوفية

26. حمادة صالح عبد المقصود قدوة - المنوفية

27. أحمد بيومي إبراهيم عسكر - المنوفية

المحالين على المعاش

وشمل قرار وزير الأوقاف أيضا تكليف عدد (14) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش، ويحق لهم بعد 6 أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

1. محمد عبد السلام محمد عبد الغني - الإسكندرية

2. أبازيد عبد الجليل علي آدم - أسوان

3. محمد دردير عبد الدايم سليمان - أسيوط

4. إبراهيم محمد الصاوي أبو السعود - البحيرة

5. سعيد سيد أحمد سليمان عيسى - البحيرة

6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف

7. أحمد عبد اللطيف محمود عبيد - سوهاج

8. محمد نجيب عبد اللطيف حسين عبد الرحمن - سوهاج

9. فتحي محمد محمد أحمد - سوهاج

10. عارف مصطفى عبد الرحمن عارف - سوهاج

11. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن - الشرقية

12. عبد العزيز محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية

13. عصمت محمد عبد الحميد حسين مرعي - القاهرة

14. أحمد عبد اللاه محمد علي - المنيا

ثانيًا على بند التحسين:

وقررت وزارة الأوقاف أيضا اعتماد تحسين الوضع المادي لعدد (13) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:

1. أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي - كفر الشيخ

2. د/ محمود حسن علي محمود - أسيوط

3. د/ محمد كمال علي حماد - البحيرة

4. م.مساعد/ علي عطية علي عطية - الشرقية

5. م.مساعد/ أشرف عبد السلام علي كيلاني - البحيرة

6. م.مساعد/ مصطفى سمير مصطفى أبو سيف - الإسكندرية

7. السيد/ ناصر ربيع عبد الكافي حسن - المنيا

8. السيد/ محمد حسانين عبد اللاه حسانين - سوهاج

9. السيد/ أحمد محمد عبد المنعم مرزوق - سوهاج

10. السيد/ هيثم شعبان عبد الفتاح خضر - البحيرة

11. السيد/ إبراهيم محمود محمد أحمد عمران - الشرقية

12. السيد/ محروس عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن - الشرقية

13. السيد/ سيد علي السيد أحمد الدنقلاوي - قنا

ثالثًا استمرار التكليف:

كما تقرر تجديد تكليف عدد (44) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. مصطفى عبد الغني أحمد عبد الغني الأقرع - الإسكندرية

2. أحمد عبد السلام أحمد محمود - أسيوط

3. أحمد سنبل النوبي محمد هلال - الأقصر

4. سليم جودة محمد صالح - بني سويف

5. محمد رفعت محمد علي الجنايني - الجيزة

6. محمد أبو رواش بدر أحمد - الجيزة

7. محمود محمد محمود عجاج - الجيزة

8. مصطفى عنتر محمود جاد الراعي - الدقهلية

9. إبراهيم الشبراوي إبراهيم عبد العزيز الجنش - الدقهلية

10. الدسوقي عبد الغفار سلامة - الدقهلية

11. السيد محي الدين ريشة - الدقهلية

12. دياب محمد عبد العال رزق - الدقهلية

13. صالح عبد العظيم صالح صقر - الدقهلية

14. محمد لبيب محمد حسن النادي - الدقهلية

15. البربري أحمد نجيب الدسوقي - الدقهلية

16. محمد علي المرسي أبو السعود - الدقهلية

17. مسعد إسماعيل محمد إسماعيل - الدقهلية

18. محمد أبو سبع أبو المعاطي سعد - الدقهلية

19. السيد محمد محمود أحمد - سوهاج

20. عبد المحسن عيسى أبو بكر - سوهاج

21. صلاح إبراهيم السيد البشلاوي - السويس

22. إبراهيم الحسيني إبراهيم عزوز - السويس

23. رزق سليمان حافظ نصار - الغربية

24. علي أحمد مصطفى نوح - الغربية

25. الدسوقي الصاوي حسين - الغربية

26. عزت محمد سيد أحمد غيط - الغربية

27. ربيع محمد أحمد عبد الله - الغربية

28. محمود أحمد سليمان الهمسة - الغربية

29. سعد محمد أبو الفتوح - الغربية

30. مسعد عبد الحكيم السيد شحاتة - الغربية

31. عبد العظيم بدوي محمد الخلفي - الغربية

32. شعبان محمد السيد أبو خضر - الغربية

33. أحمد محمد حسن الشورة - الغربية

34. ماهر عبد العاطي بسيوني البلقاسي - الغربية

35. محمود عبد المعطي أحمد حمادة - الغربية

36. جلال إبراهيم علي غنيم - الغربية

37. محمد عبد العظيم محمد الجبالي - الغربية

38. محمود محمد علي عبد العال - القاهرة

39. سعيد احمد كامل محمد - القاهرة

40. أحمد أحمد عبد القادر شاكر - كفر الشيخ

41. محمود سعيد مصطفى الجمل - كفر الشيخ

42. فتح الله علي محمد محمود - كفر الشيخ

43. فتحي سيد أحمد سلام سلام - المنوفية

44. عبد العليم عبد الظاهر عبد العليم أبو الفضل - المنيا

كما تقرر أيضا تجديد تكليف عدد (9) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. حمدي عبدالحليم سالم الشرقاوي - الدقهلية

2. صلاح محمد محمد حسن حنة - دمياط

3. أحمد أمير أحمد أحمد - سوهاج

4. أحمد عبد الجابر أحمد منصور - سوهاج

5. يوسف فرغلي محمد عثمان - سوهاج

6. محمد محمد محمد طرطور - الشرقية

7. محمد حسن مرسي حسن حجاب - الشرقية

8. البسطويسي إبراهيم إبراهيم عوف - كفر الشيخ

9. مصطفى شحاتة السيد أحمد – المنوفية