«بحوث الصحراء» يبحث دمج مزارعي سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الملتقى التطبيقي التشاركي لبناء قدرات الزراع في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون بمنطقة عين القديرات في وسط سيناء، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن فعاليات هذا الملتقى تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج البحثي «دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة» وذلك في إطار خطة الدولة بتكثيف جهود التنمية الزراعية في سيناء، والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشري عن طريق دمج أبناء سيناء في تلك التنمية.

برنامج بحثي لدمج السيناوية في الزراعة المستدامة

ومن جانبه أفاد الدكتور حسام عبد العال، رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن الهدف العام من انعقاد هذا الملتقى هو بناء قدرات الزراع في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون باستخدام الإيضاحات العملية بالممارسة لزيادة معارفهم ومهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا المجال تحت إشراف العيادة الزراعية بمركز بحوث الصحراء.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس برنامج العيادة الزراعية بمركز بحوث الصحراء، أنه من المقرر أن تستغرق فعاليات هذا الملتقى أربعة أيام يجرى خلالها فحص وإجراء المعاملات العلاجية لحوالي 200 فدان زيتون مصابة بالعفن الهبابي وخنافس القلف والحشرات القشرية والحشائش والعديد من الأمراض والآفات التي أثرت بدورها على إنتاجية الزيتون بشكل ملحوظ ومن ثم انخفاض دخل المزارع بصورة كبيرة.

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنه يتم حاليا تكثيف أنشطة المركز لخدمة أهالي سيناء في مجال التنمية الزراعية المستدامة بما يتلائم مع طبيعة المنطقة لضمان كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق ذلك، مؤكدا على دعمه الكامل لمثل هذه البرامج التي تعكس تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع.