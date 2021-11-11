7 علامات تشير لإدمان سائق «باص المدرسة» للمخدرات.. منها احمرار العين

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدة علامات قد تظهر على سائق «باص المدرسة» وتشير إلى تعاطيه المواد المخدرة، مشيرا إلى الكشف على 2600 سائق منذ بدء الدراسة حتى الآن من خلال 78 حملة، وثبتت تعاطي 27 حالة.

علامات تدل على تعاطي السائق للمخدرات

وأوضح الصندوق، وفق تقرير صادر عنه اليوم، أن أبرز العلامات التي قد تشير لتعاطي السائق لـ«المخدرات» تتمثل في ما يلي:

1- احمرار العين.

2- وجود هالات سوداء تحت العين.

3- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر.

4- الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه.

5- عدم الاتزان.

6- السير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

7- عدم تقديره للمسافات.

طرق الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

وأوضح الصندوق، أن الكشف على سائقي الحافلات المدرسية يتم كالتالي:

- تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات، بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس.

- الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.‬‪

- التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضًا.

- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

تلقي الشكاوى من أولياء الأمور حول السائقين المشتبه بهم

من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ«الوطن»، إن الصندوق يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة، لافتا إلى شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُفصل من المدرسة، ويُحرر ضده محضر ويحال للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‪

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