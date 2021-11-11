مصدر: «التعليم» ترسل المخصصات المالية لإجراء مسابقات معلمي الحصة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، السبب الحقيقي وراء موجة المسابقات التي أعلنت عنها بعض المديريات التعليمية خلال الساعات الأخيرة، لطلب معلمين للعمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس في بعض التخصصات، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وزارة التعليم نجحت في توفير مخصصات مالية للمديريات لتوجيهها للصرف على مسابقات معلمي الحصة، لأن ذلك يتطلب مبالغ مالية كبيرة، وهذا يصعب أن توفره كل مديرية وحدها.

نقص المخصصات المالية سبب تأخر المديريات في سد العجز

ولفت المصدر إلى أن تأخر المديريات في إعلان طلب معلمين بنظام الحصة، سببه وجود عجز واضح في المخصصات المالية، وهو ما عالجته الوزارة خلال الساعات الماضية، وبعد توفير الأموال بدأت المديريات في طلب معلمين لسد العجز.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير الإدارة التعليمية التابع لها الراغب بالعمل ورفع الطلبات، على أن تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات للمتقدمين.

شروط التقدم للعمل بنظام الحصة بالمدارس لسد العجز

وحددت المديريات التعليمية شروط التقدم للعمل بنظام الحصة بالمدارس لسد العجز في التخصصات المطلوبة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب من حملة المؤهلات العليا من التربية والمعلمين والمحالين للمعاش من الراغبين بالعمل بمهنة التدريس بنظام الحصة لسد العجز.

- أن يكون التشغيل وفقا للعجز بالتخصصات والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي.

عدم المطالبة بالتعيين شرط العمل بنظام الحصة

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

- ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي يرغب العمل بها حتى الدرجة الثانية.