محافظ جنوب سيناء يعلن موعد التقدم للعمل بنظام الحصة في المدارس

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموافقة على الإعلان للعمل بنظام الحصة لحل أزمة العجز في مدرسي المواد الأساسية داخل المحافظة، وكلف المحافظ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالإعلان عن الاحتياجات الخاصة بالمعلمين اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري وفقاً للشروط والضوابط الواردة من وزارة التربية والتعليم بواقع 20 جنيهاً للحصة بحد أقصى 24 حصة أسبوعياً.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن القرار جاء في إطار الحلول السريعة لحل أزمة العجز في مدرسي المواد الأساسية داخل المحافظة، بناء على عرض محمد حامد عقل لمذكرة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

المؤهل التربوي شرط التقدم

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن هناك شروط وضوابط وضعتها وزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة وهي أن يكون المتقدم سواء ذكر أو انثى حامل شهادة جامعية من إحدى الكليات وأن يكون حاصلا على مؤهل تربوي وهو شرط أساسي لاختيار أي معلم، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم من أبناء محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن المتعاقد بنظام الحصة سوف يكون الحد الأقصى له للعمل أسبوعيا 24 حصة، وسعر الحصة 20 جنيها.

التطعيم ضد كورونا

وأكد «عقل»، أن جميع المتقدمين للحصول علي فرصة عمل بالحصة في جنوب سيناء لابد أن يحضروا شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا لأنه سيجري تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمنع دخول أي مواطن أو موظف أي جهة من جهات التربية والتعليم إلا أن يكون حاصلا على اللقاح ولديه ما يفيد ذلك من خلال شهادة صحية، أو تحليل pcr لم يمر عليه أكثر من أسبوع، موضحا أن هناك فرصة لأي شخص لتلقي اللقاح قبل إعلان المسابقة.