العناني: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لدعم السياحة والنهوض بها

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أصحاب المنشآت الفندقية والشركات السياحية بالمحافظة، وممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والموارد المائية والري والجهات المعنية، لمناقشة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي واستقبال محافظة الأقصر للسياحة الوافدة إليها، وذلك خلال زيارته الموسعة لمحافظة الأقصر للوقوف على اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى، المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة للترويج لمحافظة الأقصر.

صناعة السياحة

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، مشيرا إلى أنّ صناعة السياحة تعتبر مسؤولية الدولة والمجتمع ككل.

وأوضح العناني بحسب بيان، أنّ الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات غير المسبوقة، لمساندة قطاع السياحة والنهوض به، مؤكدا ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات المقدمة بها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بكل حسم، حال رصد تجاوز أي منشأة فندقية أو سياحية أو إهمال، أو المخالفة وعدم التزامها بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأوضح أنّه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية، تكثّف الوزارة اللجان التي تمرر وتفتش على المنشآت بصفة دورية، كما بدأت منذ أمس 5 شركات دولية متخصصة، مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، ولفت إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة واجهات المنشآت الفندقية بمحافظة الأقصر والمناطق المحيطة بها استعدادا للاحتفالية الكبري.

طريق الكباش

وتشهد الاحتفالية إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر وإبراز مظهرها الجمالي والحضاري، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».