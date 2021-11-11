نواب: تمكين الشباب حلم حققه الرئيس السيسي

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمكين الشباب بهذه الصورة والتدرج في المناصب القيادية، حيث يوجد 124 نائبا شابا في البرلمان، كان حلما، وتعد هذه طفرة ليست كبيرة في تمكين الشباب، وأن الشباب أصبح لديهم فرصة لإثبات الذات.

وتابع «إمام» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أعظم ما تم تقديمه خلال الفترة السابقة هو منح الشباب الفرصة، حتى يخلقوا لأنفسهم مساحة، موجها حديثه للشباب، «اشتغل على نفسك لتتمكن بالصورة المطلوبة، مع زيادة الخبرات والثقافات حتى تكون إضافة لأي مكان».

برامج تأهيل وتدريب الشباب من أجل التمكين

وفي نفس الصدد، قالت الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، «أنا أصغر نائبة في مجلس الشيوخ، ومجلس الشباب المصري نموذج للشباب، وهناك العديد من الفرص التي تمنح للشباب خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لديهم أهدافا وآمالا للالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب من أجل التمكين، والمرأة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لتكون شخصية قيادية».

كما أكدت «الهلالي» لـ«الوطن»، أن منتدى شباب العالم يعد تجربة رائعة أثبتت قوة مصر أمام العالم، والآن الجميع لديه أحلامه في الحصول على الفرص وتجاوز التحديات للحصول على فرص عمل في مختلف القطاعات والهيئات، كما أن المرأة الريفية أصبح لديها أحلام وطموحات بفضل دعم القيادة السياسية.

منح الفرص الكاملة للشباب

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مي أسامة، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن» إن القيادة السياسية حريصة على منح الفرصة كاملة للشباب ودوره في المجتمع المصري، وضرورة توجيه الشباب في الاتجاه السليم، وتمكينهم بعد التأهيل، وبدأت الدولة في حصد بشائر ثمار الاهتمام بالشباب خلال السنوات القليلة الماضية، بوجود مجموعة من الشباب في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية والغرفة التشريعية.