4 معلومات عن مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بعد عرضها في السعودية

بدأ الفنان محمد سعد بالترويج لأحدث أعماله المسرحية الجديدة «اللمبي في الجاهلية»، حيث بدأ العرض الأول يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد المقبل، وتعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.

يقدم العرض المسرحي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، خلال شهر نوفمبر الجاري على مسرح «بكر الشدي» في البوليفارد، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسرحية:

- تدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول «اللمبي»، الذي يصارع من أجل الزواج من الأميرة «كروانة»، وأمام رفضها له لم يجد حلا سوى السحر ليلجأ له، وهو ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

- تأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية»، في 5 فئات تبدأ بـ 200 ريال سعودي، وتتدرج لـ 350، 450 أما تذاكر الـ «VIP»، تأتي في فئتين 550 و1200 ريال سعودي، وهو ما يتراوح ما بين 2200 و4800 جنيه مصري.

أبطال مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

- يشارك في البطولة أمام الفنان محمد سعد، بجانب عدد من الفنانين من بينهم مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، مراد مكرم وطاهر أبو ليلة، تأليف ورشة «بلاك هورس» وإخراج تامر كرم.

أعمال مسرحية ضمن موسم الرياض 2021

ولم تكن تلك المسرحية الأولى التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، إذ قدم الفنان محمد هنيدي عرض مسرحي بعنوان «سلام مربع» من إخراج خالد جلال، على مدار 5 أيام في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم الفنان مصطفى خاطر مسرحية أخرى بعنوان «عائلة تس»، ويشاركه في بطولتها مجموعة من النجوم الشباب من بينهم شيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، بيومي فؤاد وسليمان عيد.