المحميات تناشد عدم الاقتراب من «الحوت الأحدب» بمرسى علم

حذرت محميات البحر الأحمر من الاقتراب من «الحوت الأحدب»، الذي تم رصده على شواطئ مرسى علم، اليوم الخميس، بواسطة مجموعة من الغواصين، وتم إخطار الجمعيات العاملة في البيئة البحرية برصده ومتابعته، خوفاً من وقوعه في شباك الصيادين، وذلك طبقآ للاتفاقية الدولية بمنع صيده أو الاقتراب منه، والحفاظ على الكائنات النادرة.

ظهور الحوت الأحدب في مرسى علم

تلقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر إخطاراً من عدد من الغواصين، اليوم الخميس، بظهور جديد لـ«الحوت الأحدب»، في منطقة «صمداي»، بشواطئ، مرسى علم، وذلك أثناء رحلة بحرية جنوب مرسى علم، حيث ظهر الحوت البالغ طوله حوالي 5 أمتار، على سطح المياه لعدة ثوان، وسرعان ما غاص في أعماق المياه، وسط دهشة وإعجاب السائحين.

تحذير من عدم الاقتراب من الحوت الأحدب

ومن جانبها، أصدرت إدارة محميات البحر الأحمر بياناً حذرت فيه من الاقتراب من الحوت الأحدب وعدم إزعاجه، خاصةً للصيادين، وأكد مسؤول في محميات البحر الأحمر لـ«الوطن» أن فرق البحث تجري متابعة للحوت، لمعرفة نوعه، وتحديد خط سيره، وإخطار الجمعيات العاملة في البيئة البحرية برصده ومتابعته، خوفاً من وقوعه في شباك الصيادين.

الحوت الأحدب من الثدييات البحرية المهاجرة

وأشار حسن الطيب، الخبير البيئي والرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن الحوت الأحدب من الكائنات البحرية المهاجرة، وظهر بمياه مرسى علم قادماً من الجنوب إلى الشمال، وهو من نوع الثدييات البحرية الضخمة، ويتغذى على القشريات والهوائم البحرية.

وأوضح «الطيب»، قائلاً لـ«الوطن» إن الحوت الأحدب الذي ظهر في مياه مرسى علم، اليوم الخميس، يبلغ طوله بين 10 و13 متراً، ويزن نحو 30 طن، ولونه رمادي أسود من جهة الظهر، داكن من الجهة السفلية للجسم، وزعانفه بيضاء جزئياً، وعلى جسمه يوجد حوالي 24 أخدوداً بطنياً، وزعانف صدرية ضخمة، يبلغ طولها 4 أمتار تقريباً.