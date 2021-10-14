نسرين طافش: «شخصيتي في مسلسل المداح الناس حبته ووصل للشارع»

قالت الفنانة نسرين طافش، إن ظهورها في مسلسل «المداح» خلال شهر رمضان الماضي، جرى فيه تقدمها للجمهور المصري بشكل مختلف عن ما هي فيه، إذ أن شخصيتها في المسلسل كانت مختلفة على صعيد العالم الداخلي المصري شكلا ومضمونا بكل التفاصيل، «البنات والناس والشارع حبها لأنها كانت بسيطة وقريبة من الناس».

طافش: كان دور صعب جدًا ولكن نتيجته رائعة

وأضافت «طافش»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أن شخصيتها في العمل الفني جرى فيه مناقشة مشكلات الفتايات في المجتمع، وبعدما تحولت إلى امرأة قوية هو رسالة للسيدات بأنهن قادرات على أن يحصلن على حقوقهن بأيديهن، «كان دور صعب جدا، ولكن نتيجته رائعة».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، إذ يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.