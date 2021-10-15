أغاني الفنانين في «الجونة السينمائي».. نسرين طافش يا «مشطشط» وميس حمدان «الحالة ضنك»

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر وداليا أشرف، تقريرا تلفزيونيا من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس، وغنى فيه عدد من الفنانين.

شادي ألفونس

وغنى شادي ألفونس، أغنية راب، «برجع من شغلي متدهور متدغدغ مش حاسس ولا شايف قدامي، وبصحى من النجمة متخدر بتمرمغ وبتسحل في الدعك من تاني، في الزحمة متصدر، وفي الشغل متكدر ومفيش حد مقدر والمرتب متهدر».

نسرين طافش

أما النجمة نسرين طافش، فغنت مهرجان «يا سبايسي» لسيف مجدي وعمر الكروان، «يا مشطشط ليه خلتني متلخبط.. كلكوز وقلبي مهبط.. حضنك بجد حياة وفيكي بموت».

ميس حمدان

وغنت الشقيقتان ميس حمدان ومي سليم، مهرجان «صفر مية الحالة ضنك»، «صفر المية الحالة ضنك، صحابي فاكرني مدير بنك، قررت إني أفضي التانك وأسور فيكوا».

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة بين 14 و22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح، إلا أن أعمال الترميم والصيانة تمت بشكل سريع، وانطلقت فعاليات المهرجان في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.