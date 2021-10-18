نسرين طافش تداعب المصورين: «حد ييجي يوقف الهوا بيحرك فستاني»

داعبت الفنانة السورية نسرين طافش، الحاضرين والمصورين في ريد كاربت الحفل الموسيقي الخاص بأغاني الأفلام والمقام حاليًا بقاعة البلازا، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

نسرين طافش تشكو من الهواء

وقفت نسرين طافش، ا يقرب من 3 دقائق أمام المصورين من أجل التقاط صور بإطلالتها الجديدة على الريد كاربت، ثم داعبت نسرين المصورين من تحريك الهواء لفستانها قائلة: «ما حد ييجي يوقف الهواء مش عارفة أتصور».

نسرين طافش تعد أكثر الفنانات اللاتي يحرصن على حضور الريد كاربت فلم تختفِ حتى الآن عن أي فعالية من فعاليات الجونة السينمائي.

لجين عمران تشكر المصورين

كما حضرت الإعلامية لجين عمران على الريد كاربت وشكرت كافة المصورين الحاضرين لريد كاربت حفل الموسيقى للأفلام العالمية المقام حاليا ببلازا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الخامس، فور دخولها طلبت لجين أن تقول كلمة للمصورين: «إنتوا تعبتوا معانا كتير وكل يوم بتصورونا، أنا النهاردة عاوزة أصوركم صورة وأنشرها شكرا ليكم».

يذكر أن افتتاح مهرجان الجونة شهد حضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وأحمد السقا وريهام عبد الغفور وجومانا مراد وياسمين صبري وهند صبري ومنى زكي وشريف منير وأشرف عبد الباقي ونجلاء بدر ورانيا يوسف وأروى جودة وعدد كبير من الفنانين.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي وقدم أغنية الافتتاح الفنان محمد رمضان بمشاركة ريد وان وهي أغنية بعنوان «جو البنات»، وشارك معهما عدد من الفنانات في الاستعراض منهن الفنانة ميس حمدان ومهيرة عبد العزيز.