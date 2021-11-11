«آودي» تطلق RS Q8 للمرة الأولى في مصر بسعر 3 ملايين و590 ألف جنيه

أطلق الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر، النسخة الرياضية عالية الأداء RS مِن موديلها الـSUV الكوبية كبير الحجم Q8 للمرة الأولى في السوق المصرية، كما فتحت باب الحجز للعملاء لاقتنائها مِن خلال صالات عرض الشركة في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا مِن شهر نوفمبر الجاري.

كانت «آودي» قد قدّمت الموديل RS Q8 للمرة الأولى في خريف 2019، بوصفه النسخة الرياضية الأقوى والأعلى أداءً مِن باقي فئات Q8 الأخرى، وتجمع بين التصميم الرياضي بامتياز مع طابع هجومي جريء، والقدرات المميّزة الفائقة على تحدّي الطرقات والمسالك الوعرة، أداء قوي بمحرك جبار فئة V8 مزوّد بشاحني هواء «توربو» يولد 600 حصان.

تصميم السيارة RS Q8 الجديد

جاءت السيارة RS Q8 الجديدة بتصميم أكثر جرأة وهجومية مقارنة بباقي الفئات التجهيزية الأخرى، أبرزها الاستعانة بعجلات كبيرة قياس 23 بوصة مع مكابح RS عالية الأداء وضواغط كبح حمراء اللون، إلى جانب صادمين رياضيين فئة RS مطليين بلون الطلاء الخارجي نفسه، وعتب جانبي رياضي فئة RS، وجناح خلفي مُدمج بالسقف فئة RS بدوره، مع لمسات خارجية بلون أسود لامع على شبك التهوية الأمامي وفتحات التهوية بالصادم الأمامي، وأيضًا سكك التثبيت السوداء أعلى السقف، ومخرجي عادم بيضاويين رياضيين فئة RS.

ولا يُمكن إغفال المصابيح الرئيسية المتطوّرة فئة HD Matrix LED، إلى جانب نظام مساعدة الرؤية الليلية، والسقف الزجاجي البانورامي مع مظلّة يُمكن التحكّم فيها كهربائيًّا، وزجاج عازل للصوت للأبواب والنوافذ الجانبية، ناهيك بإضاءة ترحيبية فئة LED مع شعار Audi Sport في الأمام والخلف.

أبعاد السيارة

بالنسبة إلى الأبعاد القياسية، ما زال الطول العام يبلغ 4986 ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع 1995 و1805 ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول 2995 ملم.

التصميم الداخلي

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية للنسخة RS عالية الأداء، نجد أنّها منفرّدة مقارنةً بباقي فئات الطراز Q8 الأخرى، لا سيما مع باقة اللمسات التصميمية الرياضية حمراء اللون للفئة RS، والتي يُمكن تتبّعها على شعار RS المطرّز على ظهور المقاعد، وأحزمة الأمان سوداء اللون ذات الحواف الحمراء، مع الاستعانة بفرش أرضيات مزيّن بشعار RS ومرايا خلفية ذاتية التعتيم دون إطار، كما جاء ذراع ناقل الحركة والمقوّد ثلاثي الأذرع مُتعدد الاستخدامات المُعدّل كهربائيًا بكساء فاخر من أقمشة «ألكانترا»، كما يتضمّن الأخير عتلات تغيير يدويّة للنِّسب ونهايات مُسطّحة.

وبالنسبة إلى المقاعد، تنفرّد الفئة RS بمقاعد رياضية أمامية مثقّبة بأشكال سداسية مع كسوة جلدية فئة «فالكونا»، علمًا بأنه يُمكن ضبطها كهربائيًّا في أكثر مِن اتّجاه مع خاصية الذاكرة وأيضًا توافرها بخواص التدفئة والتبريد والتدليك، ودعامة للفقرات القطنية بتحكّم كهربائي لراحة أكبر على المسافات الطويلة.

وبخلاف الاستعانة بخاصية التدفئة بالمقاعد الخلفية أيضًا، جاءت بطانة السقف من قماش «ألكانترا»، كما يتوافر واق مِن أشعة الشمس بتحكّم كهربائي للنافذة الخلفية، وآخر بتحكم يدوي لنوافذ الأبواب الخلفية.

ومن ضمن التجهيزات الفخمة الأخرى، هناك مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة مع مُنقٍّ للهواء والروائح، ويمكن من خلال لوحة العدّادات الرقمية بقياس 12.3 بوصات (Audi Virtual Cockpit Plus) مع إمكانية إظهار عزم الدوران والأداء والتسارع وأوقات اللفات وقوى الجاذبية، بخلاف نظام إضاءة داخلي 30 لونا، وحسّاسات للضّوء والأمطار، ونظام تحذير عند تغيير المسار، وغيرها من التجهيزات الحصرية الخاصّة.

القوة والأداء

أما عن القَلب النابض خلف الغطاء الأمامي، فتستعين آودي RS Q8 الأحدث بمحرّك TFSI فئة V8 مزوّد بشاحني هواء «توربو» سعة 4 لترات يولد 600 حصان مع أقصى عزم دوران، يبلغ 800 نيوتن-متر عند عدد دورات يتراوح ما بين 2200 و4500 دورة في الدقيقة، بمساعدة نظام هجين معتدل بجهد 48 فولت.

ويتّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع، من خلال نظام «كواترو» الغني عن التّعريف، بالإضافة إلى نظام توجيه رباعي للعجلات، ويُمكن لهذه الـSUV عالية الأداء الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من السكون في غضون 3.8 ثوان.

وتتوافر السيارة بنظام تعليق هوائي رياضي مميّز، يَمنح سلوكًا ديناميكيًا راقيًا على كافة ظروف القيادة، والطُرقات المُرتادة.

سعر السيارة

وبالنسبة إلى الفئة السعرية للجيل الأحدث مِن أودى RS Q8، فتبلغ 3,590,000 جنيه مصري، وتسلم السيارة للعميل في خلال أربعة إلى خمسة أشهر من تاريخ الحجز، مع قابلية زيادة السعر عند إضافة تعديلات خاصة حسب طلب العميل.