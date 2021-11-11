4 معلومات عن كليب «ضيعنا» بعد تصدره التريند: تكلفته 500 ألف جنيه

تصدر كليب أغنية «ضيعنا» للمطربين عمر كمال، وعبد الباسط حمودة، تريند موقع «يوتيوب» بعد بلوغ عدد مشاهديه نحو 648 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، من طرحه الأغنية عبر القناة الرسمية لعمر كمال.

وتنشر «الوطن» 5 معلومات جديدة عن الكليب الذي يُعد باكورة إنتاج شركة عمر كمال الجديدة التي أسسها مؤخرًا، ويهدف المطرب من خلالها إلى تقديم أعمال غنائية بالاشتراك مع عدد من المطربين خلال الفترة المقبلة، ونوجز المعلومات في السطور الآتية:

- تكلفة إنتاج الكليب بلغت نصف مليون جنيه، متضمنة مراحل صناعة الأغنية على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، إذ أن الأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي.

- لم تتقاض الراقصة الروسية أوكساناً أجرًا على مشاركتها في الكليب، حيث اعتبرت ظهورها بمثابة مجاملة لعمر كمال في أول إنتاج لشركته.

- جرى تصوير الكليب في يوم واحد داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، حيث اختار مخرج الأغنية هذا المكان لملائمته لفكرة الكليب.

- حرص عمر كمال على إحضار «تورتة» داخل الملهي للاحتفال بانتهاء التصوير، حيث أدى الأغنية بمشاركة عبد الباسط حمودة وأوكسانا.

عمر كمال يسافر الرياض لإحياء حفلين

وفي سياق آخر، غادر عمر كمال القاهرة، أمس، متجهًا إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لارتباطه بإحياء حفلين هناك يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.

والتقى «كمل» أسرة مسرحية «عائلة تس» داخل مطار القاهرة الدولي، والمكونة من بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، شيماء سيف، وأوس أوس، وسليمان عيد، وحرص المطرب على التقاط صورة تذكارية معهم، ونشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.