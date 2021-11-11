حتيتة: مؤتمر باريس سيضغط على دول «المرتزقة» والميليشيات في ليبيا

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا سوف سيضغط على الدول التي لديها مرتزقة في الداخل الليبي، وسيؤكد المؤتمر ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها خاصة أن هناك تحركات من بعض القوى الفوضوية والميليشياوية والقوى الإقليمية الداعمة لها في محاولة لإفشال الانتخابات وعرقلتها.

الانحياز للقوى الوطنية الليبية

وأضاف «حتيتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن المؤتمر سيضغط بشدة من أجل الانحياز للقوى الوطنية الليبية ومن أجل الاستقرار والأمن، وبالتالي فإنه سوف يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعده يوم 24 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات في الداخل الليبي.

وتابع متخصص الشأن الليبي، أن الأغلبية الليبية ضد وجود المرتزقة والقوات الأجنبية والميليشيات المسلحة في بلادها، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد إمكانية تنفيذ هذا الاستحقاق قبل الانتخابات بسبب ضيق الوقت والمماطلة والعراقيل التي توضع من بعض القوى التي لديها مرتزقة في الداخل الليبي.

برنامج زمني لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وإنجاح الانتخابات

وأشار، إلى أن مؤتمر باريس يمكن أن يمثل ضغطا قويا من أجل وضع برنامج زمني لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وإنجاح الانتخابات، وسوف يعكس إرادة دولية بضرورة أن تخرج ليبيا من الفوضى إلى الاستقرار، ومن ثم فإن أول بنود مرحلة الاستقرار إجراء الانتخابات في موعدها والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الداخل الليبي.

ولفت إلى وجود إرادة دولية عبرت عنها أطراف كثيرة، وبخاصة القوية والفاعلة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبعض الدول العربية الكبرى والصديقة للشعب الليبي.