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السيسي: يجب خروج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

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محمود البدوي
07:49 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لم ولن تألو أي جهد في مساعدة الأشقاء في ليبيا، على الوصول ببلدهم إلى بر الأمان، من خلال السير على طريق الحل السياسي الشامل، الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة، تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في مواعيدها المحددة.

المنتدى العربي الاستخباري

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، والذي يعقد حالياً بالقاهرة.

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