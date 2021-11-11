محاضر تموينية وعقوبات على محال مخالفة بالعريش

حررت مباحث التموين بشمال سيناء، اليوم، عدة محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية بمدينة العريش، حسبما ذكر البيان الصادر من مجلس المدينة اليوم.

وبدورها، أعلنت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، تحرير 8 محاضر تموينية لمحال تجارية، لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر وعقوبات للمخالفين

وقالت «رسلان» إنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر عن وقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتوقيع مخالفات وعقوبات على المضبوطات.

وعلى صعيد آخر، أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، أن جميع الحصص التموينية تعمل بشكل طبيعي في مراكز المحافظة عن طريق البطاقات التموينية، بعد وصول كامل المقررات التموينية للممونين، مضيفةً أنه تمت إعادة الشبكات للعمل بكفاءة، وأن جميع الأفران تفتح أبوابها لبيع نقاط الخبز من أوقات الفجر طوال اليوم.

الحصص التموينية تعمل بشكل طبيعي

وأشارت أن حصص الزيت والدقيق، تصل بشكل طبيعي لمدينة الشيخ زويد ونخل والحسنة والقسيمة بوسط سيناء، ولا يوجد أي نقص في الحصص التموينية، مؤكدةً أن هناك مخزون في غالبية الحصص الأخرى يكفى لمدة تزيد عن الشهر القادم.

ويشار إلى أن عددًا من الممونين، أرسلوا شكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية، من ضعف في أداء شبكات الاتصال، وأثر ذلك على عملية البيع والتوزيع سواء للسلع أو لنقاط الخبز.