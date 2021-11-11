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"شوقى": النظام التعليمي القديم استنفد أغراضه ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر

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الوطن
07:01 م | الخميس 11 نوفمبر 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يلتقى مديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يلتقى مديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

تطرق الدكتور شوقي بعد ذلك لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغييرا شكليا وسطحيا، رغم أنها مهمة شاقة تستغرق زمنًا كبيرًا حتى تؤتي ثمارها.

وتابع الوزير مؤكدًا أن التغيير في مفهوم التعلم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحًا وصعوبة من تغيير المناهج أو طرق التقييم وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتًا ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليم الجديد 2.0.

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