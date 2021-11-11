معلومات عن عروس البحر: تجمع بين صفات البشر والأسماك وتتغذى على الحشائش

تداولت أخبار عروس البحر النافقة عبر وسائل الإعلام بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية، والتي رصدها مجموعة من الغطاسين على شواطئ «سوما باي»، شمال مدينة سفاجا وتم إبلاغ محميات البحر الأحمر، وبعد 48 ساعة من البحث المتواصل من دوريات مكثفة نجحت أجهزة محميات البحر الأحمر في العثور عليها نافقة وفي حالة تعفن وانتفاخ شديد بالبطن بمنطقة جزيرة يوتوبيا قبال سواحل مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تشكيل لجنة لإجراء معاينة لمعرفة أسباب النفوق ودفنها في مدفن صحي بسفاجا.

عروس البحر تجمع بين صفات البشر و الأسماك

وأشار حسن الطيب الخبير البحري بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عروس البحر من الثدييات النباتية، واسمها العلمي «حيوان الدوجونج»، وتجمع بين صفات البشر والأسماك وتتغذي على الحشائش البحرية، ويصل طولها لثلاثة أمتار ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس.

ولها هيكل عظمي يشبه هيكل عظمي الإنسان وتحمل وتلد ومدة حمل عروس البحر 16 شهرًا، وعند الولادة تقضي مثلهم في رعاية أطفالها وإرضاعهم، حتي يستطيع الاعتماد على نفسه .

تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس مرة كل 3-5 دقائق في المتوسط وهي تعيش وحيدة أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات.

وتتواجد بأعداد نادرة في مياه البحر الأحمر لا تتعدى أصابع اليد ويتم رصدها في مناطق جزيرة مجاويش في الغردقة ويوتيبا في سفاجا وأبو دباب في مرسى علم وذلك بسبب كثرة الحشائش البحرية في هذه المناطق.