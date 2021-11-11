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المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تعيّن وكيلا حصريا لقنواتها

كتب:

شريف سليمان
07:28 م | الخميس 11 نوفمبر 2021
عقد توقيع الشراكة

عقد توقيع الشراكة

اختارت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شركة الوسائل السعودية، وكيلاً إعلانيا حصريا لقنواتها الإعلامية والرقمية.

الشراكة لتحقيق أهداف النمو والتحول الرقمي

وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، إن الشراكات الإستراتيجية عامل نجاح لتحقيق أهداف النمو والتحول الرقمي، مضيفة خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «سعداء بالشراكة مع شركة الوسائل السعودية (@Saudimedia_sa@malkhereiji) كوكيل إعلاني حصري، ونتطلع للتعاون مع فريق SMC لإتاحة فرص جديدة للمعلنين عن طريق الوصول إلى ملايين المشاهدين والمتابعين على منصاتنا». 

من جانبه، قال محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية (SMC): «الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تجسد رغبتنا الحقيقة في الريادة في مجال الدعاية والإعلان إقليميا، وهي المكانة التي تستحقها المملكة».

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