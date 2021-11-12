ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج العصائر في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدي لحالات الغش التجاري؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع عصائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامه بتصنيع العصائر، مستخدما خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

20 طنا و191 كيلو جراما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر

كما عُثر بداخل المصنع على كميات من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية؛ بلغت 20 طنا و191 كيلو جراما، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.