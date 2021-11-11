قرار وزاري مشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة، واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريًا مشتركا، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022، ‏سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15-4-2022 وحتى 15-7-2022، كما حدد القرار المشترك، الصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي:

- 820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.

- 810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا.

- ‏800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراطا.

على أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

الجهات المنوط بها تسويق محصول القمح المنتج محليا

وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث، أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محليا، يقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات الآتية:

‏- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

- الشركة العامة ‏للصوامع والتخزين.

- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية.

- البنك الزراعي المصري.

على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.

تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي:

- ‏مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسا).

- مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز (عضوا).

- مندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏(عضوا).

- مندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني ‏عضوا).

- مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا).

المالية تتيح التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا

وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاثة، إلى أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة، وفقا لموقف التوريد الفعلي، على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي، ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة، حسب درجة النظافة وفقا للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.