إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب «موتوسيكلين» بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، في شارع «الزغبي» بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «أحمد محمد رمضان»، 22 سنة، مقيم بناحية إدكو، مصاباً بجرح متهتك بالفخذ الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حسام حسن كوزو»، 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، واشتباه كسر بالساق اليمنى، ويجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في إيتاي البارود

كما استقبل مستشفى إيتاي البارود العام شخصين مصابين بجروح خطيرة في الجسم، جراء وقوع حادث تصام دراجة نارية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح، إثر حادث انقلاب دراجة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد محمود القهوجي»، 19 سنة، مقيم «دمتيوه»، بمركز كوم حمادة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، و«محمود باهي مصطفى جبر»، 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.