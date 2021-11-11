ضبط شاب يدير شبكة إنترنت بدون ترخيص من فوق السطح بكفر الشيخ

ألقت مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن كفر الشيخ القبض على شاب لإدارته شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، ومنافسته أشخاص مرخصين، وذلك نظير تقاضي مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتلقى ضباط إدارة المصنفات الفنية بمديرية أمن كفر الشيخ عدداً من البلاغات من أصحاب شركات توزيع الإنترنت، بقيام أحد الأشخاص بإنشاء شبكة لتوزيع الإنترنت المنزلي بدون ترخيص، ومنافستهم بطرق غير شرعية، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغات، وتمكن ضباط الإدارة من القبض على شخص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، لاتهامه بإنشاء وإدارة شبكة بدون ترخيص، تستخدم فى بث وتوزيع شبكة الإنترنت، عن طريق شبكة لاسلكية، للمشتركين معه، نظير أجر مادي شهرياً.

ضبط برامج تشغيل مقلدة ووحدة معالجة مركزية

وتبين أنه اتخذ من منزله مقراً لإدارة شبكة إنترنت وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة بسطح المنزل بالمخالفة للقانون، وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط الشكبة بكامل أجزائها، وهي وحدة معالجة مركزية، بالفحص تبين أنه محمل عليها نظام تشغيل وحزمة برامج خاصة بإحدى الشركات مقلد ومنسوخ، دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وملف إكسيل خاص ببيانات المشتركين وعدد من مقاطع الفيديو، ووحدة معالجة مركزية تعمل كسيرفر للتحكم في الشبكة.

ضبط 13 جهاز «راوتر» للإتصال بالإنترنت

كما جرى ضبط 13 جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت ، 4 اجهزة سويتش لتجميع الإنترنت، و4 أجهزة «نانو ستيشن» لاستقبال خدمة الإنترنت وإعادة بث الإشارة، و7 أجهزة محول إشارة، وبطارية إمداد بالطاقة، و6 أطباق استقبال الإشارة، و6 أجهزة «نانو بيم» لنقل إشارة الإنترنت لمسافات بعيدة مثبتين بأطباق الإرسال، وقطعة هوائي للبث واستقبال إشارة الإنترنت.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه تلك المخالفات للتربح المادي، كما تبين أن شبكة بث الإنترنت المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لنحو 1000 مشترك، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً.