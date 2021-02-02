ضبط شبكة لاسلكية لبث إنترنت هوائي تغطي 4 قرى يديرها 3 أشخاص بالدقهلية

ألقت مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا بالتعاون والتنسيق مع مباحث المصنفات بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، القبض على 3 أشخاص بينهم شقيقين، بقرية «ميت زنقر» مركز طلخا بعد إقامتهم لشبكة لاسلكية خاصة لبث الإنترنت وتغطية نحو 7 كيلو متر مربع بـ4 قرى، وضبطت بحوزتهم على كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات وكروت الشحن ومجموعة كبيرة من أطباق الدش.

تلقى اللواء طارق الزواوي، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، واللواء عمرو بحر مدير مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، إخطارا من العميد حسام رشاد رئيس مباحث الإدارة العامة، بوجود معلومات عن قيام أشخاص مجهولين بإقامة شبكة لاسلكية لبث الإنترنت الهوائي دون ترخيص وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والإضرار بشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكبدهم خسائر مالية كبيرة وقيامهم ببث إعلانات عن الشبكة على صفحات التواصل الاجتماعي.

شبكة تغطي 4 قرى

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد الدكتور محمود مدين، رئيس مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا، بالتعاون والتنسيق مع مباحث المصنفات بمديرية أمن الدقهلية برئاسة الرائد عمرو محسن وبالفحص والتحري تم تحديد مكان بث الشبكة والمحيط التي تبث فيه ومن يقوم بإدارتها.

على الفور تم إخطار النيابة العامة بطلخا وتم ضبط شقيقين وهما: «هيثم ر. ش.»، 33 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، وشقيقة «السيد» 32 سنة حاصل على دبلوم، وصديق لهما يدعى «أحمد ع. ر.» 33 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، وبالتفتيش تم ضبط برج الشبكة، وكل الأجهزة الإلكترونية والمعدات وكروت شحن خدش التي صنعت لهذا الغرض وبيعها في محلات البيع داخل القرى وإطلاق اسم «أرامكس» على الكروت كاسم الشبكة وأجهزة محمول ومجموعة كبيرة من الراوتر وأطباق الدش.

وبالفحص تبين أن قدرة الشبكة على تغطية قرى: «دميرة، كفر دميرة الجديد، كفر دميرة القديم، ميت زنقر» وتغطية نحو 7 كيلو متر مربع بتلك القرى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 302 لسنة 2021 مركز طلخا.