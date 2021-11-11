إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توكتوك» بالبرلس

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب مركبة «توكتوك» على الطريق الدولي، بعد ميناء برج البرلس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب «توكتوك» على الطريق الدولي، بعد ميناء برج البرلس، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «إبراهيم حمادة محمد»، 64 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أماني أبو الفتوح زغلول»، 30 سنة، حامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد عبد الغني أبو الفتوح»، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

إصابة 6 أشخاص في حادث على رافد الطريق الدولي

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «كفر الشيخ - بلطيم»، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة في منزلهم بحي «القنطرة البيضاء»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لعمل الإسعافات اللازمة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وينشر مرفق إسعاف كفر الشيخ عدداً من التمركزات على الطرق، خاصةً الطريق الدولي الساحلي ورافده، لسرعة إنقاذ مصابي أي حوادث محتملة، والتي تصل مرفق الإسعاف عبر إخطارات الأهالي أو شرطة النجدة.