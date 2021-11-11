وكيل تعليم دمياط يشدد على المتابعات الميدانية بالمدارس: لا أحد فوق القانون

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعاً اليوم الخميس، مع مديري عموم المديرية ومديري إدارتي التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية.

وكيل تعليم دمياط: لن نسمح بأي تجاوزات

وأكد وكيل وزارة التعليم بدمياط أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجميع أمامه سواسية، ولا يسمح بأي تجاوزات أو إعطاء حقوق لأي أحد ليست من حقه، ولا تنازل عن إعلاء قيم الشفافية وفرض الانضباط وتحسين الأداء في العملية التعليمية.

وكيل الوزراة يشدد على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية

وشدد وكيل الوزراة على تكثيف المتابعات الميدانية لجميع القيادات الإدارية بديوان المديرية والإدارات التعليمية داخل المدارس، وحضور طابور الصباح للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، مع توزيع المهام لضمان سير العمل داخل الدواوين أثناء المتابعة، ويتم الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، من حيث إعداد دفاتر التحضير وجدول المعلمين وإعلان قوائم الفصول في مكان ظاهر، ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.

وكيل الوزارة يحذر من مخالفة قواعد الندب أو النقل أو التكليف أو التناوب

وحذر وكيل الوزارة من تفرغ أي من العاملين بالمدارس دون جدول مدرسي وفقاً للنصاب القانوني، وأن يكون أي تكليف لصالح العمل وبجانب عمله الأصلي دون تفرغ، مشدداً على ضرورة حظر الندب أو النقل أو التكليف أو التناوب أو العمل بنظام المأمورية لأي من المعلمين أو الاخصائيين إلى دواوين الإدارات أو المديرية، إلا بعد العرض على وكيل الوزارة.