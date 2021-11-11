حظك اليوم برج الحوت الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المهمة التي تعرف عن مولود برج الحوت أنه محب للآخرين فهو شخص لا يتصف بالأنانية، مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر وجيد الطباع والخصال، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل، ومع ذلك فينوس تدفعك لخلق أجواء جديدة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.