حظك اليوم الخميس 11-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

طالع الأبراج الفلكية يحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين كونها تخبرهم ببعض الأسرار، وذلك وفقًا لأبراجهم الفلكية يوميًا وما تحمله من تنبؤات لمستقبلهم، وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال، وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء.

حظك اليوم برج الحمل 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة فينوس.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض، مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف وتستمتع بوقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج السرطان 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 11-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم برج العذراء 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا، وتعدك بالتوافق مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-11-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم برج الميزان 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج العقرب 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمدك بالطاقة العاطفية والتفاؤل والرغبة في الانطلاق وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 11-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الحوت 11-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل، ومع ذلك فينوس تدفعك لخلق أجواء جديدة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.