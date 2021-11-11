نفاد تذاكر حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

نفدت تذاكر حفل النجم الكبير هاني شاكر، المقرر إقامته الليلة، في الحادية عشر من أيام مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة الموسيقار محمد الموجي.

هاني شاكر يقدم نخبة من أجمل أغنياته

ويسبق حفل الفنان هاني شاكر، فقرة غنائية لكل من المطربين، كنزي، محمد حسن، إيمان عبد الغني.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، تقدم فرقة بورسعيد، كوكبة من أعمال زمن الفن الجميل.

هاني شاكر تحت قيادة المايسترو محمد الموجي

وفي الثامنة مساء، على مسرح الجمهورية تحيي النجمة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، يسبقه فاصل غنائي لكل من إبراهيم فاروق، وأحمد محسن، والمغربيان على المديدي وأيوب التجاني.

وفي الثامنة مساء على مسرح مكتبة الإسكندرية، يقدم النجم التونسي صابر الرباعي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، يسبقه فاصل غنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم.

محمد الحلو على مسرح أوبرا دمنهور

وبالتزامن، يُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ويسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان.

يذكر أن المهرجان كرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، خلال حفل الافتتاح، وهم الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».