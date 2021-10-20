تعرف على خريطة تلقي لقاح كورونا في محافظة دمياط

حددت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أماكن ومواعيد تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس على مدار اليوم الأربعاء .

وكيل صحة دمياط يناشد أصحاب الأمراض المزمنة بالتطعيم

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين على تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.

خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس

إدارة دمياط الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء بالمناطق التالية

محاكم «رأس البر - شطا - دمياط»

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- موقف عزبة البرج بباب الحرس

- موقف السنانية بمحافظة دمياط أسفل الكوبري العلوى

- جرعة ثانية متنقلة بالوحدة الصحية بالسنانية.

إدارة كفر البطيخ الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- الأحوال المدنية بدمياط

- الشهر العقاري بمدينة دمياط الجديدة

- ميدان الجمعية

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

الجرعة ثانية بالإدارة الصحية

إدارة كفر سعد الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- نادى الشرطة بدمياط

- محكمة كفر سعد

- الشهر العقارى بكفر سعد

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بكفرسليمان

- طريق عزبة 28 بتفتيش كفر سعد

- جرعة ثانية متنقلة في المركز الحضري بكفر سعد

إدارة فارسكور الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة فارسكور

- مرور فارسكور

المواعيد من الثالثة عصرا للتاسعة مساءا

- الوحدة الصحية بالغنيمية

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بفارسكور

إدارة الزرقا الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- تصاريح العمل بدمياط

- محكمة الزرقا

من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بالزرقا

من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الوحدة الصحية بعطا الله

- الوحدة الصحية بميت الشيوخ