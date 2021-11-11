إصابة سائق إثر انفجار سيارة بعد انقلابها في قنا

سيطرت قوات الحماية المدينة في قنا، اليوم الخميس، على حريق نشب في سيارة ملاكي إثر انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة قنا.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة أحمد حسن، 32 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وانقلابها واشتعال النيران بها.

نقل المصاب إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدينة بقنا، ورئاسة الرائد محمد معتز، وجرت السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب للمستشفى.