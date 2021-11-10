ضبط شخص بتعاملات 5 ملايين جنيه حصيلة تجار العملة في قنا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

5 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

وبيّنت التحريات قيام المتهم الأول، عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها، نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضـــلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

تضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 5 ملايين جنيه.