تخصيص موقع لإنشاء ميناءً لليخوت في مدينة دهب

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، لمناقشة آليات إنشاء ميناء دهب، وتطوير موانئ شرم الشيخ ونويبع، بحضور اللواء هشام أبو سنة، الرئيس السابق للهيئة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

طرح مشروع تطوير سقالة ترافكو بشرم الشيخ في مزايدة

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على طرح مشروع تطوير سقالة ترافكو بمدينة شرم الشيخ في مزايدة طبقًا للشروط والضوابط والمواصفات، ومناقشة إنشاء ميناء دهب، وآليات الحصول على التصديق من وزارة الدفاع لربطه بميناء تبوك بالمملكة العربية السعودية.

كما استعرض الاجتماع آليات تطوير رصيف ميناء نويبع، وتطوير ميناء شرم الشيخ بما يتناسب مع تطوير مدينة شرم الشيخ الشامل في المرحلة المقبلة.

تخصيص موقع لإنشاء ميناء لليخوت

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى تخصيص موقع لإقامة مشروع إنشاء ميناءً لليخوت «القوارب السريعة» بمدينة دهب، والذي يحظى بأهمية كبرى، باعتباره المرفق الواصل للطريق البحري بين مدينتي مقنا السعودية بمنطقة تبوك وبين مدينة دهب المصرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لسهولة وسرعة وأمان التنقل بين المدينتين .

وأوضح المحافظ أن الهدف من المشروع هو تنشيط السياحة في منطقة دهب، وجعل المدينة المعبر السياحي الأول مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ما يساهم في تنشيط السياحة في سيناء عامة وجنوب سيناء خاصة، كما يساعد على تنشيط السياحة في إمارة تبوك وكل الامارات السعودية المجاورة، وأيضًا تنشيط سياحة اليخوت مع دول الخليج بنسبة كبيرة كجزء من السياحة العربية إلى مصر، ومضاعفة أنشطة النقل السياحي.