3 حلول لمواجهة انخفاض صوت الموبايل بعد تحديث ماسنجر.. جربها الآن

خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة، ملاحظة انخفاض صوت الرنين والصوت الخارج من السماعات الخاصة بالموبايل، ويظهر ذلك بشكل واضح عند تشغيل الأغاني أو الفيديوهات، إذ يخرج الصوت من السماعة التي يتم استخدامها للمكالمات فقط، ما جعلهم يتساءلون عن سبب حدوث ذلك، رغم عدم تعرض الهاتف الخاص بهم للسقوط أو الاصطدام بشئ.

وبعد البحث عن أسباب حدوث ذلك، تبين أن هناك تحديثا في «الماسنجر» أظهر هذا الخطأ المتكرر، خصوصا بعد أن تقوم بإجراء مكالمة على التطبيق، لذلك ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية حل مشكلة انخفاض صوت الموبايل بعد تحديث «ماسنجر» وفق ما يتيحه موقع «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

خطوات حل مشكلة انخفاض صوت الموبايل

- يمكن حل مشكلة انخفاض الصوت من خلال غلق جميع التطبيقات التي سبق تشغيلها منذ دقائق قصيرة، من خلال الضغط على المربع الصغير الموجود على الشاشة الرئيسية والذي يقوم بعرض التطبيقات التي تم استخدامها قبل ذلك الوقت، ثم يتم الضغط على علامة السلة التي تشير إلى غلق جميع التطبيقات المفتوحة، ليعود الصوت للسماعة الخارجية على الفور.

- كما يمكن حل مشكلة انخفاض الصوت من خلال الدخول على الإعدادات الخاصة بالصوت، ثم بعد ذلك التأكد من الصوت الخاص بالنغمات والوسائط والتنبيهات، وفي حالة إذا كان إحداها مغلق يتم تشغيله.

- ويمكن حل تلك المشكلة من خلال الضغط على زر الصوت الموجود في جانب الهاتف، ثم بعد ذلك الضغط على السهم الذي يشير إلى الأسفل ليتم عرض جميع الإعدادت المتعلقة بالسماعات الخارجية، وفي حالة إذا كان هناك شئ غير مفتوح له الصوت، قم برفع الصوت.