البابا و9 أساقفة يدشنون كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بكاتدرائية العباسية

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس في العباسية بالقاهرة، بعد تجديدها وذلك في مناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاءها (1971- 2021)، بمشاركة 9 من الأساقفة.

صلوات التدشين

واستقبل خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، البابا لدى خروجه من المقر البابوي، بألحان الفرح وسار الموكب أمام قداسته حتى وصوله إلى الكنيسة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة.

بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على أسماء رؤساء الملائكة، إلى جانب أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وعقب انتهاء التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي وألقى خلاله البابا عظة على إنجيل القداس، بعنوان «كنيستنا كنيسة مفرحة»، وقدم البابا تواضروس الثاني الشكر لكهنة ومجلس الكنيسة ولكل من تعبوا وساهموا في أعمال تجديد الكنيسة حتى تمامها.

المشاركين في الصلوات

وشارك في الصلوات كل من: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.