مصرف أبوظبي الإسلامي يؤسس أول شركة تمويل استهلاكي رقمي في السوق المصرية

أعلن مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» عن حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق ذراعه الجديدة للتمويل الاستهلاكى فى مصر، والمتمثلة فى شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» ADI-Consumer Finance، حيث قام المصرف بتأسيس وإطلاق الشركة، بهدف توفير حلول تمويلية سهلة وسريعة للمستهلك المصرى لتمويل شراء المنتجات والخدمات، ومنحه حرية اختيار طريقة سداد الأقساط، بما يتوافق مع ظروفه وإمكانياته المالية، طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

العضو المنتدب: الشركة تقدم حلولاً وفرصاً تمويلية مبتكرة.. وتجسد مدى التزام المصرف بدعم الشمول المالي

وفى هذا الصدد، صرح محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر: «إنّ إطلاق شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» يُعد خطوة محورية وإنجازاً مهماً فى مسيرة مصرفنا بالسوق المصرية، كما يعكس أيضاً طموحاتنا الاستراتيجية لتقوية ودعم مكانتنا الريادية كمؤسسة مصرفية تحتل صدارة التحول الرقمى لحلول التمويل، بما يدعم طموحات وآمال المستهلكين فى مصر».

وأضاف: باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»، الذى يعد واحداً من أكبر المؤسسات المالية التى تتمتع بخبرات مصرفية واسعة ووجود إقليمى قوى، فإنّ تأسيس وإطلاق الشركة يأتى استجابةً للتطور المتواصل الذى تشهده السوق المصرفية المحلية، فالتحولات الكبيرة التى تشهدها السوق تتطلب قدراً مماثلاً من الابتكار فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والفهم التام للاحتياجات الأساسية للعملاء.

وتابع: «لدى شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» فريقٌ يتمتع بخبرات استثنائية فى القطاع المصرفى والتمويل الاستهلاكى وتكنولوجيا التحول الرقمى، فقد تأسست الشركة بهدف وضع تصور جديد لمنظومة التمويل الاستهلاكى فى مصر خلال الفترة القادمة».

ويختتم «على» بقوله: «يأتى إطلاق هذه الشركة الجديدة فى إطار استراتيجية المصرف والتى تستهدف الالتزام بتوسيع نطاق الشمول المالى فى مصر، وهو ما يعد أحد أهم المتطلبات الرئيسية ومحفزات النمو الاقتصادى فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030».

من جانبها، قالت ياسمين هلال، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى: «بدعم من مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»، ستقدم الشركة تجربة استثنائية وفريدة من نوعها للعملاء، عن طريق إتاحة بدائل تمويلية متنوعة بشروط ميسرة وبشكل سريع، حيث تتميز خدماتنا وعروضنا بأنها مصممة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة.

وأضافت أنها تعتبر واحدة من أوائل شركات التمويل الاستهلاكى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر، فإنّ الشركة تتعامل بكل شفافية مع العملاء، وتتيح لهم اختيار خطط السداد المناسبة، وإدارة الأقساط بسهولة من ضمن خيارات متعددة، إلى جانب تخطيط مواردهم المالية».