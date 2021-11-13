تطوير طبقة «الأيبوكسي» لكوبري الجيزة المعدني وصيانة فواصل «الساحل»

واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ مخطط تطوير وصيانة ورفع كفاءة الأنفاق والكباري والمحاور، لتحسين الحركة المرورية بعدد من القطاعات الحيوي.

وضع طبقة الأيبوكسي لكوبري الجيزة المعدني

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع مجهودات مديرية الطرق بتنفيذ صيانة ووضع طبقة الأيبوكسي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع «مراد»، ضمن مراحل الصيانة التي شهدها الكوبري خلال الأشهر الماضية، استعدادا لفصل الشتاء، لتسهيل حركة سير المواطنين دون أي معوقات، حيث تم تنفيذ الأعمال بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

كما تابع محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال طلاء وتطوير نفق عباس بحي جنوب الجيزة، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية لكوبري الساحل

واطلع محافظ الجيزة على الموقف النهائي لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة استكمالا لمجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها محافظة الجيزة، والذي تم تنفيذه بإشراف من مديرية الطرق بالمحافظة.

فيما بدأت محافظة الجيزة تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع محطة مترو المريوطية كمرحلة أولى، وتحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ضمن تسلم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370 مترا، وبعرض ما يقرب من 18مترا.

وأكدت محافظة الجيزة، إجراء الغلق الكلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية في اتجاه ميدان الجيزة، وحتى انتهاء الأعمال.