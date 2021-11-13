الداخلية تشن حملات ضد مجرمي الإنترنت.. السر في اللعبة والهاكرز الأجنبي

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية.

السر في اللعبة الإلكترونية

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية» بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها «أون لاين» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تزوير في محررات رسمية

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية» بممارسة نشاط إجرامي واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط «3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – مجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية – العديد من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية».

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وقيامه بتزوير المحررات الرسمية من خلال مهرها ببصمات الأختام المضبوطة بحوزته.

سرقة البطاقات الائتمانية بواسطة هاكرز أجنبي

في سياق متصل، جرى ضبط «موظف سابق بأحد البنوك - مقيم بالقاهرة»، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت «الهاكرز» الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية؛ لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات «500 ألف جنيه مصري».

وعثر بحوزة المتهم على «8 هواتف محمولة – 3 أجهزة لاب توب – إكسسوارات هواتف محمولة – 8 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية بإسم المتهم والمُستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي – بطاقة تقسيط إئتمانية بإسم المتهم – 4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسئولى إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الإئتمانية».

وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطين، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وهى «العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت – مواقع ومجموعات هاكرز يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق احتيالية – تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتى تستخدم في تحويل الأموال لشركائه من سارقى بيانات البطاقات»،.