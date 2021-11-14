غدا بدء تنفيذ قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدا الاثنين، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أو أي شخص للحرم الجامعي، إلا في حالة تقديم شهادة فحص «pcr»، تثبت عدم الإصابة بالفيروس، مع التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكليات بالجامعة.

الجامعات: توفير نقاط تطعيم ثابتة ومتحركة بالكليات وعلى البوابات

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه بدءاً من غد الاثنين، سيتم منع دخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا للحرم الجامعي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامة، بجانب التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمشهود لها بالتكدس، مؤكداً أن هناك عددا من النقاط الثابتة والمتحركة لمنح تطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا تم توفيرها بالكليات وعلى البوابات الرئيسية للجامعة، لافتا إلى أنه تم تحقيق نسب تطعيمات ضد فيروس كورونا وصلت لـ 91.63%، من إجمالي منتسبي الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة حققت نسبا متقدمة في التطعيمات ضد فيروس كورونا لمنسوبيها، لافتا إلى أنه بدءاً من الغد سيتم منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على تطعيم كورونا، أو تقديم شهادة فحص تثبت عدم الإصابة بالمرض.