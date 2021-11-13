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محمود مسلم

ضبط 8441 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 902 مخالفة للمحلات 

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الوطن
12:45 م | السبت 13 نوفمبر 2021
الشيشة

الشيشة

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 257 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة

ضبط 8441 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8414 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 902 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 257 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1468 أرجيلة.

 

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