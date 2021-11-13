التعليم العالي للباحثين: النشر الدولي لبحثك يعزز موقفك من الترقية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الوزارة استعانت بخبراء أجانب ومصريين بالجامعات الأجنبية والمحلية لتقديم الدعم الفني وتدريب الجامعات في ملف البحث العلمي.

خطة للارتقاء بالجامعات المصرية دوليا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم السبت، «النشر الدولي يعزز من موقف الباحث أو الدكتور في موقفه من الترقية».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزارة اهتمت بالمواقع الإلكترونية بالجامعات والمنصات الرقمية، وما أنصب للارتقاء للجامعات المصرية على المستوى الدولي، وهناك خطة للمزيد من الاهتمام في هذا الملف، وخلال العام القادم سيتحسن التصنيف.

وأوضح «عبدالغفار» أن هناك عدة تصنيفات دولية للجامعات، إذ أن هناك تقدما في تصنيف الجامعات المصرية في التصنيف البريطاني والتصنيف الصيني، إضافة للتصنيف الأمريكي والهولندي والإسباني، «نرصد إحصائيا في كافة هذه التصنيفات كل عام تقدما مقارنة بالأعوام الماضية».

جامعات مصرية خاصة دخلت في منافسة النشر الدولي

وتابع«عبدالغفار»: «بدأت بعض الجامعات الخاصة المصرية تدخل في هذه المنافسة، وبالتالي المنافسة لا تقتصر على الجامعات الحكومية، ولكن بدأت الجامعات الخاصة الاهتمام بهذا المسار وتعني بالنشر الدولي».

وواصل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «هناك نوعين من المجلات المعنية بالنشر المحلي الخاص بكل التخصصات، وهذا موجود منذ فترة طويلة، ولكن الجديد أن الجامعات المصرية اهتمت خلال السنوات الأخيرة بأن يكون لها مجلات علمية لها المستوى الدولي وتعني بالنشر الدولي، ووصول هذه المجلات إلى هذه المرتبة ليست بالأمر الهين ولا بالسهل إلا أن له العديد من المعايير لوصول المجلات العلمية لهذا المستوى وقيمة النشر بها، وبدأت الوزارة بالتعاون مع كل الجامعات المصري بإعطاء هذا الملف اهتماما غير مسبوق»