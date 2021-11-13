وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30

تسلم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتي صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30، وذلك في الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة.

ماجدة الرومي نجمة ختام مهرجان الموسيقي العربية

ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويتضمن الحفل مختارات من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة أنحاء الوطن العربي.

وفى السابعة مساء يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب بقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

تفاصيل مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية كان قد انطلق يوم الاتنين الموافق 1 نوفمبر ويمتد حتى يوم 15 نوفمبر وشارك به عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين ومنهم عاصي الحلانى ووائل جسار وصابر الرباعي وسميرة سعيد وأصالة وجنات وماجدة الرومى ومدحت صالح وعلى الحجار .

بالاضافة إلى عدد من الفنانين الشباب ومنهم فايا يونان ومحمد عساف وصابرين النجيلي ومحمد حسن وسعد رمضان وايمان عز الدين، بالإضافة إلى الحفلات التي تنظم على مسرحي الجمهورية وسيد درويش ومنهم أحمد سعد ومحمد الحلو ونادية مصطفي.

يذكر أن الثنائي جنات ومحمد عساف كانوا قد أحيوا الحفل الغنائي الخاص بأمس الجمعة بحضور جماهيرى كبير وقدما خلال الحفل عدد كبير من أغانيهم الخاصة التى تفاعل معها الجمهور وفى المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل عبر عساف عن سعادته البالغة بمشاركتة الخامسة فى المهرجان ولقائه مع الجمهور المصرى الذي يعتز به.

وكانت نشرت ماجدة الرومي صورتها عبر صفحتها على فيس بوك، داخل طائرة وعلقت: «من بيروت ست الدنيا، إلى مصر أم الدنيا، ألتقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية».