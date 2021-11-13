بالأسماء.. 22 مركزا جديدا لتلقي لقاح كورونا في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم، أن اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، أصدر تعليمات بزيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورنا لتصل إلى 79 مركزا، بزيادة 32 مركزا جديد، وذلك لتغطية جميع أرجاء المحافظة.

سوهاج تقترب من تطعيم مليون شخص ضد كورونا

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، إن محافظة سوهاج، اقتربت من تطعيم مليون شخص، لافته إلى أن مراكز تلقى اللقاح تستقبل المواطنين يوميا، بشكل منتظم، مشددة على أن الوضع الصحي بالمحافظة يشهد استقرارا تاما.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، أن 22 مركزا متنقلا لتلقى لقاح كورونا، تعمل بشكل يومي إلى جانب المراكز الثابتة، وطالبت أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مؤكدة على أمان وفاعلية اللقاح في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مراكز تلقي اللقاح الجديدة بمحافظة سوهاج

- مدينة سوهاج.. تخصيص مراكز بقرى الشيخ مكرم، وروافع القصير، والمركز الطبي

- مدينة أخميم.. تخصيص مراكز بقرى السلاموني، وأبار الوقف، والصوامعة شرق.

- مدينة ساقلتة.. تخصيص مراكز بقريتي الفراسية، وفاوجلي.

- مدينة دار السلام.. تخصيص مراكز مراكز بقرى أولاد الشيخ، وعزبة رضوان، والبلابيش بحري.

- مدينة البلينا.. تخصيص مراكز بوحدات طب الأسرة بقرى أولاد عليو، وبني حميل، والساحل قبلي.

مدينة المنشأة.. تخصيص مراكز بوحدات طب الأسرة بقرى أولاد علي، والرويهب، والنويرات.

- مدينة جرجا.. تخصيص مراكز بقرى البربا، وبندار الغربية، والمشاودة الغربية.

- مركز المراغة.. تخصيص مراكز بوحدات طب الأسرة بقرى الشيخ شبل، والشيخ يوسف، والغريزات.

- مدينة جهينة.. تخصيص مراكز بوحدات طب الأسرة بقرى نزة الهيش، وجهينة الجنوبية، وعنيبس.

- مدينة طهطا.. وحدات صحية بقرى كوم بدر، وكوم حمد، وعيادة حي السوق البراني.

- مدينة طما.. وحدة طب الأسرة بقرى التحرير، وكوم إشقاو، والحما.