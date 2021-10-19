«صحة سوهاج»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج، أن مديرية الصحة تمكنت من تجاوز تطعيم نصف مليون مواطن بلقاحات كورونا، في مختلف مراكز المحافظة، منذ بداية حملة التطعيم في مارس من العام الجاري

وأشادت وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، في بيان صدر عن مديرية الصحة اليوم الثلاثاء، بوعي المواطنين وحرصهم على التسجيل وتلقي اللقاح، كما أوضحت أنه مع زيادة الوعي بأهمية التطعيم، زاد إقبال المواطنين على مراكز التطعيم.

تخصيص عشرات الفرق المتنقلة بأماكن التجمعات يومياً

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم تخصيص عشرات الفرق المتنقلة يوميا بالمصالح الحكومية الخدمية والنوادي ودور العبادة وأماكن التجمعات، للتسهيل والتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح.

وأشارت الدكتورة كريمة حامد إلى أنه يتم حالياً تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين غير القادرين على الذهاب إلى أماكن تلقي اللقاح، حيث يتم تطعيمهم بالانتقال إلى منازلهم، وإعطائهم جرعات اللقاح اللازمة.

استقرار الوضع الوبائي نتيجة جهود وزارة الصحة

كما أكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن استقرار الوضع الوبائي يأتي نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأضافت أن جميع اللقاحات متوفرة وآمنة وفعالة، وحثت مواطني المحافظة على الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأشادت أيضا بدور حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان مؤخراً، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في حمله تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.