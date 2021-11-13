رئيس الوزراء: سأزور كل محافظات مصر لتلبية طموحات أهالينا

عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتواجده بمحافظة السويس، قائلا: «سعيد جدا بوجودي في المحافظة، ويمكن في الفترة المقبلة بقدر الإمكان هنزور كل المحافظات وتكرار الزيارات لمتابعة كل المشروعات، لأن هدفنا نلبي طموحات أهالينا في كل محافظات مصر».

بدء تشطيبات وحدات «سكن لكل المصريين»

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أن رجال الهيئة الهندسية بدأوا في تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» خلال عدد قليل من الشهور، وانتهت الأعمال الخرسانية في أغلب الوحدات، وبدأت أعمال التشطيب.

تطوير قرية «عامر» بشكل فوري

وأشار إلى أن السويس من المفترض أنها محافظة حضرية، ولكن هناك مناطق ريفية وعدد من التجمعات، «طلبت من المحافظ فورا البدء في أعمال تطويرها وبدأنا في قرية عامر».