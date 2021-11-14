هل يحدد نوع العداد شريحة المحاسبة في استهلاك الكهرباء؟.. المرفق يوضح

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين، تعتبر واحدة مهما اختلف نوع العداد «تقليدي أو مسبوق الدفع أو كودي أو ذكي»، لافتا إلى أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحد فى كل العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجاري

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجاري، وكذلك يختلف سعر الشريحة للقطاع الصناعى والمرافق العامة وليس باختلاف نوع العداد.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 /2022

وتستعرض «الوطن»، الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2022/2021 والتي بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تطبيقها مع بداية أول شهر يوليو الماضي للعدادات مسبوقة الدفع، وفي أول أغسطس لفواتير استهلاك العدادات التقليدية بالمنازل وهي:

- الشريحة الأولى وتكون من «صفر إلى 50 كيلو وات» 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات» 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» 106 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» 145 قرشًا.

تركيب 10.9 مليون عداد مسبوق الدفع لحل ازمة اخطاء الفواتير

وأشار الجهاز إلى أنه في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات يتم تنفيذ خطة لتحويل كل العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع وذكية حيث تم تركيب حوالي 10.9 مليون عداد مسبق الدفع